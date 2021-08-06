Bitcoin 41 bin dolara yükseldi

Bitcoin, 40 bin doların altına geriledikten sonra 4. günde yüzde 6 değer kazanarak 41 bin dolar seviyesine yükseldi.

Kripto para borsasındaki olumlu hava ethereumda da görülürken, borsanın en büyük 2. para birimi yüzde 5 değer kazanarak 2 bin 777 dolar civarından işlem görüyor.

Binance coin ise 336 dolar civarında seyrederken, yüzde 2.55 değer kazandı.

Kripto para borsasındaki anlık alt coinlerde ise; ripple 0,73 dolar, litecoin 145 dolardan işlem görürken, ADA 1,38 ve SOL 37 dolar civarında seyrediyor.