Bitcoin 40 bin doları aştı

Bitcoin, 40 bin dolar bandının üzerinde 41 bin 705 dolardan işlem görüyor.

Amazon'un bitcoin ile ödeme kabul edeceği iddialarının ardından 40 bin dolarların üzerine çıkan Bitcoin, şirketin iddiaları yalanlamasından sonra 38-39 bin dolar seviyesine gerilemişti.

Bugün Bitcoin tekrardan 40 bin bandının üzerine yükselerek, 41 bin dolar civarında seyretmeye devam ediyor.

Kripto para borsasının ikinci büyük para birimi Ethereum ise 2436 dolardan işlem görürken, binance coin 319 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Bitcoin'deki söz konusu yükseliş alt coinlere çok fazla yansımazken, kripto para borsasındaki alt işlemler şöyle seyrediyor;

Ripple 0,74 dolar, litecoin 143 dolar, ADA 1,30 dolar ve SOL 32 dolardan işlem görüyor.