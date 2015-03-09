Birleşik Avrupa ordusu tartışması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in birleşik
Avrupa ordusu kurulması talebinin ardında birçok sebep var. Juncker, "Welt
am Sonntag" gazetesine verdiği röportajda, AB’nin kendi ordusunu kurması
sayesinde, üye ya da komşu ülkelerindeki barışın tehdidine daha güçlü
karşılık verilebileceğini belirtti. Böyle bir ordunun hemen askerî bir harekata
gönderilmek için kurulmayacağına dikkat çeken için Juncker, "Ama Avrupa
değerlerini savunmanın ne kadar ciddiye alındığına dair Rusya’ya karşı güçlü
bir mesaj verecektir" diye konuştu.
Juncker, Avrupa ordusunun sembolik önemine de dikkat çekti ve "Birleşik bir
Avrupa ordusu, AB ülkeleri arasında bir daha asla bir savaş
yaşanmayacağını da tüm dünyaya gösterecek" diye konuştu. AB Komisyonu
Başkanı, NATO’ya bir alternatif yaratmaya çalışılmadığını söyledi, aksine
Avrupa’nın ortak sorumluluğunun tüm dünyadaki algılanışının söz konusu
olduğunu ifade etti. Komisyon Başkanı, Avrupa’nın son dönemde itibarını
önemli ölçüde kaybettiğine, hatta dış politikada pek ciddiye alınmadığına
vurgu yaptı.
Jean-Claude Juncker, birleşik Avrupa ordusunun getireceği malî avantajlara
da değindi. Komisyon Başkanı, savunma araçlarının geliştirilmesi ve
satışında yapılacak sıkı bir işbirliğinin büyük bir tasarrufu da bereberinde
getireceğine dikkat çekti.
'Madalyonun iki yüzü'
Jucker’in bu talebi, hükümeti oluşturan koalisyon partilerinden büyük destek
gördü. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, AB ülkeleri arasında
giderek artan askeri işbirliğine dikkat çekerek "Avrupalılar olarak geleceğimiz,
elbet bir gün Avrupa ordusu olacak" diye konuştu.
Von der Leyen, böyle bir ordunun NATO’ya alternatif olacağı eleştirilerini ise
şu sözlerle geri çevirdi: "Uzun vadeli bir Avrupa ordusu ve NATO, birbirine zıt
iki oluşum değil. Aksine benim kanaatimce madalyonun iki yüzü. Zira
Avrupalıların NATO içerisinde güçlü bir ittifak oluşturması, hem NATO’nun
güvenilirliğini koruması hem de Avrupa’nın güçlü bir şekilde söz sahibi
olması açısından önemli."
Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de “Birleşik
Avrupa ordusu, bir Avrupa perspektifidir ve bunun zamanı gelmiştir“ diye
konuştu. Röttgen, "Güvenlik politikaları açısından bizim askerî becerilerimiz,
geniş bir alanda aynı işleri yapan ufak çaptaki ulusal ordulara sahip
olduğumuz sürece yetersizdir" dedi.
'Önce ortak bir AB dış politkası'
Juncker’in önerisine, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) de
destek geldi. Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Hans-Peter
Bartels şunları kaydetti: "Eğer ortak bir Avrupa ordusu kurabilirsek ya da
Avrupa savunma yapısını daha da iyileştirebilrsek, ki bunlar adım adım
olacak işler, o zaman bu yapı, NATO’nun Avrupa ayağı olacaktır."
Ancak muhalefetteki Yeşiller Partisi, ortak bir Avrupa ordusuna karşı çıktı.
Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt,
Junckers’in yanlış bir sinyal verdiğini belirterek "Ben güvenlik politikalarını,
dış politikanın önüne koymayı doğru bulmuyorum" diye konuştu. Yeşiller
Partisi Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour da dünya barışı açısından
askeri birliklerin ulusal yapılardan çıkarılmasının "harika bir fikir" olduğunu
belirtti ancak böyle bir ordunun, ortak bir Avrupa dış politikası olmadığı
sürece hayata geçirilemeyeceğini kaydetti.