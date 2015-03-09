Birleşik Avrupa ordusu tartışması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in birleşik

Avrupa ordusu kurulması talebinin ardında birçok sebep var. Juncker, "Welt

am Sonntag" gazetesine verdiği röportajda, AB’nin kendi ordusunu kurması

sayesinde, üye ya da komşu ülkelerindeki barışın tehdidine daha güçlü

karşılık verilebileceğini belirtti. Böyle bir ordunun hemen askerî bir harekata

gönderilmek için kurulmayacağına dikkat çeken için Juncker, "Ama Avrupa

değerlerini savunmanın ne kadar ciddiye alındığına dair Rusya’ya karşı güçlü

bir mesaj verecektir" diye konuştu.

Juncker, Avrupa ordusunun sembolik önemine de dikkat çekti ve "Birleşik bir

Avrupa ordusu, AB ülkeleri arasında bir daha asla bir savaş

yaşanmayacağını da tüm dünyaya gösterecek" diye konuştu. AB Komisyonu

Başkanı, NATO’ya bir alternatif yaratmaya çalışılmadığını söyledi, aksine

Avrupa’nın ortak sorumluluğunun tüm dünyadaki algılanışının söz konusu

olduğunu ifade etti. Komisyon Başkanı, Avrupa’nın son dönemde itibarını

önemli ölçüde kaybettiğine, hatta dış politikada pek ciddiye alınmadığına

vurgu yaptı.

Jean-Claude Juncker, birleşik Avrupa ordusunun getireceği malî avantajlara

da değindi. Komisyon Başkanı, savunma araçlarının geliştirilmesi ve

satışında yapılacak sıkı bir işbirliğinin büyük bir tasarrufu da bereberinde

getireceğine dikkat çekti.

'Madalyonun iki yüzü'

Jucker’in bu talebi, hükümeti oluşturan koalisyon partilerinden büyük destek

gördü. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, AB ülkeleri arasında

giderek artan askeri işbirliğine dikkat çekerek "Avrupalılar olarak geleceğimiz,

elbet bir gün Avrupa ordusu olacak" diye konuştu.

Von der Leyen, böyle bir ordunun NATO’ya alternatif olacağı eleştirilerini ise

şu sözlerle geri çevirdi: "Uzun vadeli bir Avrupa ordusu ve NATO, birbirine zıt

iki oluşum değil. Aksine benim kanaatimce madalyonun iki yüzü. Zira

Avrupalıların NATO içerisinde güçlü bir ittifak oluşturması, hem NATO’nun

güvenilirliğini koruması hem de Avrupa’nın güçlü bir şekilde söz sahibi

olması açısından önemli."

Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de “Birleşik

Avrupa ordusu, bir Avrupa perspektifidir ve bunun zamanı gelmiştir“ diye

konuştu. Röttgen, "Güvenlik politikaları açısından bizim askerî becerilerimiz,

geniş bir alanda aynı işleri yapan ufak çaptaki ulusal ordulara sahip

olduğumuz sürece yetersizdir" dedi.

'Önce ortak bir AB dış politkası'

Juncker’in önerisine, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) de

destek geldi. Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Hans-Peter

Bartels şunları kaydetti: "Eğer ortak bir Avrupa ordusu kurabilirsek ya da

Avrupa savunma yapısını daha da iyileştirebilrsek, ki bunlar adım adım

olacak işler, o zaman bu yapı, NATO’nun Avrupa ayağı olacaktır."

Ancak muhalefetteki Yeşiller Partisi, ortak bir Avrupa ordusuna karşı çıktı.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt,

Junckers’in yanlış bir sinyal verdiğini belirterek "Ben güvenlik politikalarını,

dış politikanın önüne koymayı doğru bulmuyorum" diye konuştu. Yeşiller

Partisi Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour da dünya barışı açısından

askeri birliklerin ulusal yapılardan çıkarılmasının "harika bir fikir" olduğunu

belirtti ancak böyle bir ordunun, ortak bir Avrupa dış politikası olmadığı

sürece hayata geçirilemeyeceğini kaydetti.