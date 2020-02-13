22 ilde eğitime kar engeli

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yarın (14 Şubat) pek çok ilde ve ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler şöyle:

Adıyaman

Adıyaman Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 14 Şubat Cuma Günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilik hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle, il genelinde tüm okullarımızda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezleri 14 Şubat 2020 Cuma Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Ağrı

Ağrı’da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebi ile merkez ve merkeze bağlı köylerde okullar 14 Şubat Cuma günü bir gün süre ile tatil edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, ”Olumsuz hava şartlarından dolayı 14.02.2020 Cuma günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerimizde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline 1 gün süre ile idari izin verilmiştir. ifadelerine yer verildi.

Bayburt

Bayburt'ta devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine yarında tatil edilmesine karar verildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Şubat 2020 Cuma günüde okulların tatil edildiğini belirtti.

Vali Cüneyt Epcim attığı tweette, "Bayburt İlimizde devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü 14.02.2020 Cuma günü Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir" dedi.

Bitlis

Valilik tarafından dün yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerdeki okullarda 13-14 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan yeni açıklamada "İlçemizdeki Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelinde 14 Şubat Cuma günü (yarın) ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilecektir" denildi.

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında kent genelinde bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi nedeni ile 14 Şubat Cuma günü, Diyarbakır genelinde eğitim veren okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Erzincan

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine yarın da tatil edildi.

Erzincan’da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine yarında tatil edilmesine karar verildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, yarın hepinizden evinizin bahçesinde yaptığınız kardan adamla çekilmiş resimlerinizi bekliyorum" dedi.

Gaziantep

Gaziantep'te, kar yağışı sonrası düşen hava sıcaklığı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı okullar yarın için tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline ise 1 gün idari izin verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı kentteki okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personellerinin ise 1 gün süreyle idari izinli sayılacağını ifade eden Vali Gül açıklamasında, "Meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma günü Gaziantep il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır" dedi.

Giresun

Giresun’da olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla eğitim öğretime bazı okullarda 1 gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Doğankent ve Çamoluk ilçeleri genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü örgün ve yaygın eğitimde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Şebinkarahisar ve Eynesil ilçelerinde eğitim öğretime devam edilecek olup, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ise 1 gün izinli sayılacaklardır" denildi.

Gümüşhane

Gümüşhane’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hafta başından beri tatil edilen okullar haftanın son mesai gününde de tatil edildi.

Gümüşhane Valiliği akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceği gerekçesiyle il genelinde tüm okulları tatil ettiğini ve engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Hakkari

Hakkari Valiliği bir gün olan tatil süresini iki güne çıkarttığını duyurdu. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat 2020 Cuma günü Hakkari Merkez ve ilçelerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün süre ile izinli sayılacaktır" denildi.

Hatay

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İlçede kar ve aşırı buzlanma tehlikesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi. Aynı zamanda hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Afşin ve Elbistan'da eğitime bir gün ara verildi.

Afşin ve Elbistan kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat cuma günü Afşin ve Elbistan ilçeleri genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Kars

Kars'ta olumsuz hava koşullanı nedeniyle eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Vali Öksüz, hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağını belirtti.

Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş, kent genelinde eğitim öğretimin 14 Şubat günü de yaşanan kar yağışı nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.

Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak sorunlara binaen tüm ilçelerimizde bulunan MEB'na bağlı okullar ve eğitim kurumları 14 Şubat 2020 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir" dedi.

Mardin

Mardin'in 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün daha ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan yapılan açıklamada eğitime bir gün daha kar nedeniyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artuklu, Dargeçit, Derik, Midyat, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerimizde 14 Şubat Cuma günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün için idari izinli sayılacaktır" denildi.

Muş

Muş'ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde yarın için okullar tatil edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 14 Şubat 2020 Cuma günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 14 Şubat 2020 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Nevşehir

Nevşehir’de yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı alınmıştır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Siirt

Siirt Valiliği 14 Şubat'ta okulların tatil olduğunu duyurdu. Açıklamada "Siirt İl merkezi ve Merkeze bağlı köylerimizde; yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14/02/2020 Cuma günü eğitime (1) gün süreyle ara verildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamileler de idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.

Sivas

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizdeki kar yağışının MaşaAllahı var. Okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı özlediğinizin farkındayım, ama olumsuz hava şartlarından dolayı Sivas genelinde 14.02.2020 Cuma günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Kuşları ve sokak hayvanlarını unutmayın olur mu?" ifadelerini kullandı.

Şırnak

Şırnak'ta etkili kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan amile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Tunceli

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde (merkez ve 7 ilçemizde )14 Şubat 2020 Cuma bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Van

Van Valiliği'nden "Olumsuz hava şartları nedeniyle 13-14.02.2020 Perşembe ve Cuma günleri ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli Eğitim-Öğretim, Halk eğitim, Rehberlik Araştırma, Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri 2(iki) gün daha tatil edilmiştir" açıklaması yapılmıştı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için tatil edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinde açıklamalarda bulunan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı devam edeceğinden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde 14 Şubat 2020 Cuma (yarın) günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.