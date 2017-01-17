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Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşandı

Birbirlerinden herhangi bir maddi manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunmayan ikili, boşanma kararının ardından farklı araçlarla adliyeden ayrıldı

17 Ocak 2017 12:04

2014 yılında nikâh masasına oturan Birce Akalay-Sarp Levendoğlu çifti, evliliğini noktaladı. Çift, dün Anadolu Aile Mahkemesi’nde boşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, daha önce iki kez ayrılığın eşiğinden dönen Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu, üçüncü kararlarından geri adım atmadı. 1 Ağustos 2014’te evlenen ünlü çift, dün resmen yollarını ayırdı.

10 Ocak 2017’de Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvuran Levendoğlu, “şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle, kendisi gibi oyuncu olan eşi Akalay’dan anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtmişti. Dava dün görüldü.

Mahkemeye avukatlarıyla beraber gelen Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu’nun duruşması 10 dakikada karara bağlandı ve çift resmen boşandı.

Birbirlerinden herhangi bir maddi manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunmayan ikili, boşanma kararının ardından farklı araçlarla adliyeden ayrıldı.

 

ETİKETLER

10 Ocak 2017Anadolu Aile Mahkemesişiddetli geçimsizlikevlilik birliği

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