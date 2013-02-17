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Yaşam

'Bira göbeği' büyük bir yalan!..

Bira tüketiminde başı çeken ülkelerden biri olan İngiltere’de tartışma yaratacak bir araştırma yayımlandı

17 Şubat 2013 11:09

İngiltere’de yapılan bir araştırma, biranın kilo aldırmadığını ortaya koydu. Araştırmayı yapan doktora göre, biranın göbek yaptığı efsanesi koca bir yalan.
 
Bira tüketiminde başı çeken ülkelerden biri olan İngiltere’de tartışma yaratacak bir araştırma yayımlandı.

Araştırmada, bira ve kilo alımı arasında hiçbir bilimsel kanıta rastlanmadığı belirtildi.

Beslenme Uzmanı Kathryn O'Sullivan’ın yürüttüğü araştırmaya göre, genellikle göbek yapmakla suçlanan bira, tek başına kilo alımından sorumlu değil.

O'Sullivan, ''Çok kalori alır ve bunları yeterince eritemezseniz, bira içseniz de içmeseniz şişmanlarsınız'' dedi.

Uzamana göre, biranın kalori bakımından meyve suyundan farkı yok; şarap ise biraya göre daha kalorili.

Vitamin ve mineral bakımından zengin olan biranın, kalp hastalıklarına da iyi geldiği belirtiliyor.

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