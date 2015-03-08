Bir yıldır kayıp



8 Mart 2014 tarihinde ortadan kaybolan Malezya Havayolları’na ait uçak gizemini hâlâ koruyor. Çin, Malezya ve Avustralya hükümetleri, muhtemelen Hint Okyanusu’na düşen uçağı arama çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Avustralya Başbakanı Tony Abbot, "Biliyorum ki bu uçağı bulana kadar milyarca insanın aklında bir şüphe olacak. Sonsuza kadar devam edemez ancak mantıklı yönelimler olduğu sürece araştırma devam edecek” dedi.

Malezya Başbakanı Necib Rezzak ise “Uluslararası partnerlerimizle var olan en küçük kanıtın bile peşinden gittik. Malezya aramaya bağlılığını sürdürüyor, araştırma devam edecek” şeklinde konuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, “Bugün, uçaktakilerin aileleri için zor bir gün olmalı. Kalplerimiz sizlerle” açıklamasını yaptı.

Kurban yakınları Pekin’de gösteri düzenleyerek, Malezya’dan arama çalışmalarını durdurmamasını istedi.

Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek için havalanan ve kısa bir sure sonra radardan kaybolan uçağın Hint Okyanusu'na düştüğü sanılıyor. Avustralya öncülüğünde yürütülen arama çalışmalarında şu ana dek bir sonuca ulaşılamadı.