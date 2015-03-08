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Dünya
Deutsche Welle

Bir yıldır kayıp

Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçak tam bir yıldır kayıp. 239 kişinin bulunduğu uçağı arama çalışmalarını yürüten ekipler ise hâlâ umutlu olduklarını söylüyor.

08 Mart 2015 13:32


8 Mart 2014 tarihinde ortadan kaybolan Malezya Havayolları’na ait uçak gizemini hâlâ koruyor. Çin, Malezya ve Avustralya hükümetleri, muhtemelen Hint Okyanusu’na düşen uçağı arama çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Avustralya Başbakanı Tony Abbot, "Biliyorum ki bu uçağı bulana kadar milyarca insanın aklında bir şüphe olacak. Sonsuza kadar devam edemez ancak mantıklı yönelimler olduğu sürece araştırma devam edecek” dedi.

Malezya Başbakanı Necib Rezzak ise “Uluslararası partnerlerimizle var olan en küçük kanıtın bile peşinden gittik. Malezya aramaya bağlılığını sürdürüyor, araştırma devam edecek” şeklinde konuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, “Bugün, uçaktakilerin aileleri için zor bir gün olmalı. Kalplerimiz sizlerle” açıklamasını yaptı.

Kurban yakınları Pekin’de gösteri düzenleyerek, Malezya’dan arama çalışmalarını durdurmamasını istedi.

Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek için havalanan ve kısa bir sure sonra radardan kaybolan uçağın Hint Okyanusu'na düştüğü sanılıyor. Avustralya öncülüğünde yürütülen arama çalışmalarında şu ana dek bir sonuca ulaşılamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Malezya HavayollarıMH370MartMalezyaAvustralyaHint OkyanusuBaşbakanı Tony AbbotBaşbakanı Necib RezzakDışişleri Bakanı WangPekinLumpur PekinDeutsche Welle Türkçe AFP/BS/BK

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