Bir 'tık'la mutfak alışverişi



Almanya'da internetten alışveriş oldukça seviliyor, tüketiciler elektronik ürünler, kitap, ayakkabı gibi pek çok ürünü internetten sipariş ediyor. Ancak bu sipariş pastasında gıda ürünlerinin dilimi şimdilik oldukça ince.

Bild gazetesinde yer alan bir habere göre, online alışveriş portalı Amazon Almanya'da gıda piyasasına da girmeye hazırlanıyor. Böylelikle taze gıda ürünlerinin de internetten sipariş edilebileceği iddia ediliyor. Şirket henüz bu haberi doğrulamasa da bu piyasasının yakında büyük gelişme göstereceği konusunda uzmanlar hemfikir.

Rakamlar, Almanya'da internetten yapılan alışıverişler arasında gıda alışverişinin fazla yeri olmadığına işaret ediyor. İstatistiklere göre, toplam gıda cirosunun yalnızca yüzde 0, 35'i internet alışverişinden elde ediliyor.

Fakat büyük şirketler yine de internet dünyasında büyük potansiyel görüyor. Bild gazetesinin haberine göre, internet alışveriş platformu Amazon, Almanya'da internetten gıda arzını artırmayı hedefliyor. Habere göre, satışlar eylül ayında başlayacak. Meyve, sebze, balık, et, süt ve süt ürünleri gibi taze gıda ürünleri de bu kapsama alınacak. Aynı zamanda Almanya'nın en büyük marketler zincirlerinden olan REWE de sanal market imkanlarını artırmayı tasarlıyor. Bunun için özel bir internet ekibi kurulduğunu beliren holdingin yönetim kurulu başkanı Alain Caparros, satışlarda büyük bir patlama yaşanacağı öngörüsünde bulunuyor.

'Önümüzdeli altı yılda hızla artacak'

Uzmanların görüşü de bu yönde. Danışmanlık şirketi A.T. Kearney'den Mirko Warschun “Cironun 2020 yılına kadar, yani gelecek altı yılda hızla artacağını tahmin ediyoruz. Şu anda yarım milyar euro tutarında olan ciro o vakte kadar birkaç katına çıkarak, 2-3 milyar euro tutarına ulaşacaktır” açıklamasını yapıyor.

Köln'de bulunan Perakende Enstitüsü uzmanlarından, e-ticaret üzerinde araştırmalar yapan Lars Hofacker, İngiltere ve Fransa'da bu uygulamanın çok daha önce başladığını ve müşterilerin bu hizmete alıştırıldığını söylüyor. Hofacker, özellikle Fransa'da müşterilerin alacakları gıda ürünlerini internetten sipariş edip, daha sonra araçları ile teslim aldıkları sistemin çok sevildiğini kaydediyor.

Uzmanın Almanya'ya ilişkin yorumu ise “Almanlar gıdaların fiyatına çok dikkat ediyor, bu bizi diğer ülkelerden ayırıyor. Bu yüzden internetten satış yapanlar için müşteriye ulaşmak bir hayli zahmetli” şeklinde.

'Son iki yılda iki kattan fazla artış'

Danışmanlık şirketi A.T. Kearney'den Mirko Warschun ise Almanya'daki internetten gıda arzı piyasasının şimdiden hareketlenmeye başladığını ifade ederek iyimser bir tablo çiziyor. Warschun “Tüketicilerin yüzde 2'si, 3'ünden oluşan küçük bir grup, ayda en az bir kez internetten gıda alışverişi yapıyor. Bu geçen iki yıl ile karşılaştırıldığında iki kattan fazla bir artışa işaret ediyor” diyor.

Uzmanlara göre, markette zaman kaybetmek istemeyenler, internetten daha rahat alışveriş edenler ve özellikle de kırsal kesimde, marketlerden uzak oturanlar bu hizmetten faydalanacak. Şirketler bu şekilde kazanç sağlanacağından da emin.

İngiltere de marketler zinciri Tesco, 2013 yılında gıda ürünlerinin internetten satışı ile 150 milyon euro kazanç sağlamıştı. REWE Yönetim Kurulu Başkanı Caparros'a göre de Almanların şu andaki tereddütlü tutumu yerini kısa zaman içerisinde online alışverişlere bırakacak. Caparros, bu sürecin yavaş ama emin adımlarla ilerleyeceği ve gelecekte günlük gıda ihtiyacının internetten temin edileceği öngörüsünde bulunuyor.