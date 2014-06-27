Bir tarihi başarı bir afaroz



Brezilya'da düzenlenen FİFA Dünya Futbol Şampiyonası’nda grup karşılaşmaları dün oynanan G ve H Grubu müsabakaları ile birlikte tamamlandı.

Almanya’nın Amerika Birleşik Devletleri’ni, Thomas Müller’in golü ile 1-0, Portekiz’in de Gana’yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaların ardından G Grubu’ndan Almanya lider, ABD de ikinci olarak bir üst tura çıktılar.

Portekiz ve Gana için ise turnuva sona ermiş oldu. H Grubu’nda dün karşı karşıya gelen Cezayir ile Rusya, Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta 1-1 berabere kaldılar. Güney Kore’yi 1-0 yenen Belçika, 3 maçta 3 galibiyet alarak, grup ikincisi Cezayir ile birlikte üst tura çıktı. Böylece ikinci turda Almanya ile Cezayir, Belçika ile de ABD eşleştiler.

İkinci tur eşleşmelerinin tamamı ve maç takvimi şöyle:

28 Haziran Cumartesi: 19:00 Brezilya – Şili / 23:00 Kolombiya – Uruguay

29 Haziran Pazar: 19:00 Hollanda – Meksika / 23:00 Kosta Rika – Yunanistan

30 Haziran Pazartesi: 19:00 Fransa – Nijerya / 23:00 Almanya – Cezayir

01 Temmuz Salı: 19:00 Arjantin – İsviçre / 23:00 Belçika – ABD

Luis Suarez'e ibretlik ceza

FİFA, İtalya ile oynanan karşılaşmada rakibi Chiellini’yi omuzundan ısıran Uruguay’ın yıldız golcüsü Luis Suarez’i ağır bir biçimde cezalandırdı. Dün yapılan ilgili açıklamada Suarez’in dört ay boyunca futbol sahalarından uzaklaştırıldığı ve ülkesi Uruguay’in önümüzdeki dokuz milli maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Ayrıca 82 bin Euro para cezasına çarptırılan Suarez en erken Ekim ayı sonunda sahaya çıkabilecek. Bu süre içinde stadyumlara seyirci olarak bile girmesi yasaklanan Suarez’e bir darbe de reklamını yaptığı Adidas’tan geldi. Ünlü spor markası, golcü futbolcu ile tüm anlaşmaların iptal edildiğini duyurdu.