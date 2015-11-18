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Dünya
Deutsche Welle

'Bir saldırgan daha var'

Paris güvenlik güçleri, saldırılardan sonra kaçan Salah Abdeslam'ı aramaya devam ederken, bir saldırganın daha olduğuna dair kanıt bulunduğu bildirildi.

18 Kasım 2015 10:56


Paris'i kana bulayan saldırıların ardından Fransız güvenlik güçlerinin ülke genelindeki operasyonları sürüyor. Polisin, bir saldırgan daha olduğuna dair kanıt elde ettiği bildirildi.

AFP haber ajansı salı akşamı polis çevrelerine dayandırdığı haberde, bir saldırganın daha olduğuna dair bir video kaydı bulunduğu iddiasına yer verdi. Video kaydı, cafe ve restoranlara saldırı düzenleyenlerin üç kişi olduklarını gösteriyor.

Saldırganların yedisi canlı bomba olarak kendilerini havaya uçurdu. Güvenlik güçleri saldırılar sonrası kaçan Salah Abdeslam'ı ve saldırıların planlayıcısı olduğu tahmin edilen Belçika vatandaşı Abdelhamid Abaaoud'ı arıyor. Bu kapsamda Fransa'da halihazırda bir eve operasyon düzenleniyor. Şimdiye kadar Abaaoud'ın evde olup olmadığı netlik kazanmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ParisSalah AbdeslamFransızBelçikaAbdelhamid AbaaoudFransaAbaaoudDeutsche Welle Türkçe DW AFP/GANH

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