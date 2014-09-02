Bir numaralar zorlanmadı



Sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık Tenis Turnuvası'nda sekizinci gün maçları oynandı. Turnuvadaki son Alman raket olan Philipp Kohlschreiber dünya ve turnuvanın 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile dördüncü tur maçında karşılaştı. Ancak 30 yaşındaki raket güçlü rakibi karşısında iyi mücadele vermesine rağmen korttan 6-1, 7-5 ve 6-4’lük setlerle 3-0 yenik ayrılmaktan kurtulamadı.

Çekişmeli geçen bir başka çeyrek finale yükselme mücadelesinde 8 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray ile 9 numaralı seribaşı Fransız Jo-Wilfried Tsonga arasında oynandı. Tsonga’yı 7-5, 7-5 ve 6-4’lük setler sonunda 3-0 yenen Murray çeyrek finalde Djokovic’in rakibi oldu. Çarşamba günü yarı finale yükselmek için korda çıkacak olan ikilinin 2012’deki final kapışmasından galip çıkan Andy Murray olmuştu.

Turnuvanın 3 numaralı seribaşı olan Stanislas Wawrinka adını son sekize yazdırmayı başaran bir başka raket oldu. İsviçreli tenisçi dördüncü tur maçında 16 numaralı seribaşı İspanyol Tommy Robredo’yu 7-5, 4-6, 7-6 ve 6-2’lik setlerle 3-1 yendi.

Wawrinka çeyrek finalde 10 numaralı seribaşı Kei Nishikori ile karşılaşacak. Japon raket 4’üncü tur maçında Kanadalı 5 numaralı seribaşı Milos Ranoic’i 4-6, 7-6, 6-7, 7-5 ve 6-4’lük setlerle 3-2 yendi.

Bouchard'dan da erken veda

Tek kadınlarda favorilerin yaprak dökümü sürüyor. Pazartesi günü oynanan dördüncü tur maçı sonunda Kanadalı genç yıldız Eugenie Bouchard da turnuvaya veda etti. 7 numaralı seribaşı Bouchard 17 numaralı seribaşı rakibi Rus Yekaterina Makarova karşısında korttan 7-6 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenik ayrıldı. Bu yıl Avustralya Açık ve Fransa Açık’ta yarı final, Wimbledon’da final oynayan 20 yaşındaki tenisçi Amerika Açık’ta aradığını bulamadı. Bouchard ile birlikte tek kadınlardan turnuvanın ilk 10’unda yer alan 8’inci tenisçi de çeyrek final göremeden New York’a veda etmiş oldu. Bu profesyonel tenis tarihinde ikinci kez gerçekleşiyor.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bazı turnuvalara katılamayan ve dünya sıralamasında ancak 17’nci sırada kendisine yer bulabilen geçen yılın finalisti Belaruslu Victoria Azarenka Sırp Aleksandra Krunic’i 4-6, 6-4 ve 6-4’lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Belaruslu raket geçen yılki finalde ABD'li Serena Williams’a kaybetmişti. Azarenka Bouchard’ı safdışı bırakan Makarova karşısında çeyrek final mücadelesi verecek.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası ABD'li Serena Williams, Estonyalı rakibi Kaia Kanepi karşısında zorlanmadı. ABD Açık'ın son şampiyonu, Kanepi'yi 6-3 ve 6-3'lük setlerle yenerek bu yıl bir büyük turnuvada ilk kez çeyrek final görmüş oldu.