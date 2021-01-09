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Koronavirüs

Bir doktor daha Koronavirüs'e yenik düştü

09 Ocak 2021 09:51

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Koronavirüs'e yakalanan 63 yaşındaki Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Salihli ilçesindeki özel bir hastanede çalışan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız, yaklaşık 45 gün önce Koronavirüs'e yakalandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Yıldız'ın 15 gün önce sağlık durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan Yıldız, dün akşam hayatını kaybetti.

15 yıl Salihli Devlet Hastanesi'nde, son 10 yıl özel hastanede görev yapan 2 çocuk babası Yıldız'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu. (DHA)

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