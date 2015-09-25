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Dünya
Deutsche Welle

Bir çocuk, iki dünya

Almanya'da Suriyeli bir sığınmacı çocuğun polislere hediye ettiği kendi çizdiği resim görenleri şoke etti. Federal Polis Bavyera Teşkilatı'nın resmin yer aldığı Twitter mesajı yaklaşık 3 bin kişi tarafından paylaşıldı.

25 Eylül 2015 16:08


Almanya'nın Avusturya sınırındaki Passau kentinde Suriyeli bir sığınmacı çocuk, kentin Federal Polis Teşkilatı'nda kendi çizdiği bir resmi polis yetkililerine hediye etti. İki parçadan oluşan resim görenleri derinden etkiledi.

Yaşadıklarını ve hislerini çizdiği resimde dile getirmeye çalışan çocuk, resmin ilk bölümüne Suriye'deki hayatı, ikinci bölümüne ise Almanya'daki hayatından izlenimleri yansıttı. Resmin Suriye bölümünde bombalar, ölüm, kan, ceset gibi savaşa dair imgeler göze çarparken, ikinci bölümde ise Alman bayrağının kalp içine alındığı, altına da yeşil dalların yerleştirildiği daha huzurlu ve barışçıl motifler dikkat çekti. Resmin Almanya bölümünde, elindeki bavullarla yolda olan insan figürleri ve 'Polizi' yazısı görülüyor. Bavyera Polis Teşkilatı, söz konusu resmi "Suriyeli bir çocuğun Passau'daki polislere hediyesi" açıklamasıyla Twitter'de paylaştı.

Polis Sözcüsü Thomas Schweikl, "Çocuğun iki dünyayı nasıl gördüğü insanı derinden etkiliyor" dedi. Twitter'deki paylaşımın altındaki yorumlarda, "Bir çocuk böyle bir resmi yapıyorsa, gerçekten de çok kötü şeyler yaşamış olmalı", "Sarsıcı" gibi değerlendirmeler dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya SuriyeliPolis Bavyera TeşkilatıTwitterAvusturyaPassauSuriyeliFederal Polis TeşkilatıSuriyeAlmanyaAlmanPolis TeşkilatıSözcüsü Thomas SchweiklDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BÖ/ÇA

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