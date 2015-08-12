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Dünya
Deutsche Welle

Bir beyaz polis daha serbest

ABD'nin Teksas eyaletinde siyahi bir üniversite öğrencisini öldüren polis memuru serbest bırakıldı.

12 Ağustos 2015 14:54


Geçen cuma günü Arlington kentinde 49 yaşındaki polis mamuru Brad M., otomobili ile bir oto galerisine çarpan 19 yaşındaki siyahi genç Christian Taylor'u gözaltına almak isterken vurarak öldürmüştü. Angelo State Üniversitesi futbol takımı oyunucusu gencin silahsız olduğu açıklandı.

Arlington Emniyet Müdürü Will Johnson, 'ölçüsüz bir karar' alındığını belirtti. Fail polis memurunun olay mahaline diğer polisleri bilgilendirmeden, tek başına gitmesinin 'taktik bir hata' olduğuna dikkat çeken Johnson, bunun durumu daha da kötüleştirdiğini ve 19 yaşındaki gencin ölümü ile sonuçlandığını ifade etti. FBI'ın da soruşturmalara katıldığını ifade eden Johnson, şu ana kadar olayın faili polis memuru hakkında bir ceza soruşturması açılmadığını söyledi.

Olay, Ferguson'daki anma törenlerinden iki gün önce meydana geldi. Ferguson'da yine beyaz bir polis tarafından öldürülen siyahi genç Michael Brown'u anmak için tören düzenlenmiş, törende çıkan şiddet olayları sonucu kentte olağanüstü hal ilan edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD TeksasArlingtonBradChristian TaylorStateEmniyet Müdürü Will JohnsonJohnsonFergusonMichael BrownDeutsche Welle Türkçe AFP BÖ/ÇA

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