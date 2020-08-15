Bir belediye başkanı daha Koronavirüs'e yakalandı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyuran Başkan Özdemir, “Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden paylaşmak, anlatmak istedim” dedi.

Covid-19 sürecinin bitmediğini belirterek vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını, maskesiz olmamalarını, kendilerini, çocuklarını ve sevdiklerini etkilememelerini isteyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır.

Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve Torul için çalışmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı"

Koronavirüs'e yakalanan belediye başkanları

Konya / Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz: Hastanede tedavi altında.

Ankara / Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: Hastanede tedavi altında.

Trabzon / Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu: Evinde karantinada.

Gümüşhane / Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir: Karantinada.

Ordu / Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: Evinde karantinada.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Evinde karantinada.

İstanbul / Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu: İyileşti.

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu: İyileşti.

Şemdinli Belediye Belediye Başkanı Tahir Saklı: İyileşti.

Mersin / Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: İyileşti.

Şanlıurfa / Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık: İyileşti.

Ordu / Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan: İyileşti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş: İyileşti.