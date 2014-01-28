Bir aydır uyuyor

Michael Schumacher, Meribel'deki kayak merkezinde 29 Aralık tarihinde geçirdiği kazadan bu yana

yoğun bakım ünitesinde suni komada tutuluyor.

Efsanevi pilot, beyninde daha fazla hasar oluşmaması için uyutuluyor ve vücut ısısı da 35 dereceye

indirildi.

Grenoble Üniversite Hastanesi cerrahları beyinde meydana gelen yaralanma ve kanama nedeniyle

bu kararı aldıklarını açıklamıştı. 30 Aralık'ta ikinci kez ameliyat edilen Schumacher'in durumu

hakkında 17 Ocak'tan beri resmi bir açıklama gelmedi. Sözcüsü Sabine Kehm, bu tarihte

Schumacher'in durumunun stabil olduğunu ve ailesinin tedavi konusunda hâlâ umutlu olduğunu

açıklamıştı.

Vettel umutlu

Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Sebastian Vettel, yaptığı son açıklamada, bir mucize beklediğini

ve Schumacher'in yine eskisi gibi olmasını umut ettiğini söyledi. İspanya'da konuşan Vettel,

“Uyandığında ne durumda olacağını bilmiyoruz. Ailesi

ve dostları için en kötüsü de bu” dedi.

Tıp uzmanları Schumacher'inki gibi durumların ne kadar karmaşık olabileceğine dikkat çekiyor.

Fransa'nın doğusundaki Nancy kentinde bulunan Üniversite Hastanesi sinir cerrahisi profesörü

Gerard Audibert, “Başa alınan bir darbe, kısıtlı bir alanda, kafatası içinde yaraya ve şişliğe yol açar.

Bu da beyinde basınca sebep olur. Bunu kontrol etmenin bir yolu hastayı

ve beyni dinlendirmek ve

yapay bir solunum aygıtı kullanarak nefes alış verişini kontrol etmektir” şeklinde konuştu.

Paris'teki Bichat-Beaujon-Louis Mourier Hastanesi'nden anestezi uzmanı Jean Mantz ise suni

komaların uzun bir süre, günler ya da haftalarca sürebileceğini belirti.

Öte yandan Professor Audibert, “Kafatası içindeki basınç normal bir seviyede stabil hale geldiğinde

sakinleştirici oranı da azaltılır ve hasta yeniden bilincine kavuşur. Ancak hastanın yeniden hayata

dönmemesi de beklenmedik bir durum değil” diye konuştu.