Bir aydır uyuyor

Michael Schumacher, Meribel'deki kayak merkezinde 29 Aralık tarihinde geçirdiği kazadan bu yana
yoğun bakım ünitesinde suni komada tutuluyor.
Efsanevi pilot, beyninde daha fazla hasar oluşmaması için uyutuluyor ve vücut ısısı da 35 dereceye
indirildi.
Grenoble Üniversite Hastanesi cerrahları beyinde meydana gelen yaralanma ve kanama nedeniyle
bu kararı aldıklarını açıklamıştı. 30 Aralık'ta ikinci kez ameliyat edilen Schumacher'in durumu
hakkında 17 Ocak'tan beri resmi bir açıklama gelmedi. Sözcüsü Sabine Kehm, bu tarihte
Schumacher'in durumunun stabil olduğunu ve ailesinin tedavi konusunda hâlâ umutlu olduğunu
açıklamıştı.
Vettel umutlu
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Sebastian Vettel, yaptığı son açıklamada, bir mucize beklediğini
ve Schumacher'in yine eskisi gibi olmasını umut ettiğini söyledi. İspanya'da konuşan Vettel,
“Uyandığında ne durumda olacağını bilmiyoruz. Ailesi
ve dostları için en kötüsü de bu” dedi.
Tıp uzmanları Schumacher'inki gibi durumların ne kadar karmaşık olabileceğine dikkat çekiyor.
Fransa'nın doğusundaki Nancy kentinde bulunan Üniversite Hastanesi sinir cerrahisi profesörü
Gerard Audibert, “Başa alınan bir darbe, kısıtlı bir alanda, kafatası içinde yaraya ve şişliğe yol açar.
Bu da beyinde basınca sebep olur. Bunu kontrol etmenin bir yolu hastayı
ve beyni dinlendirmek ve
yapay bir solunum aygıtı kullanarak nefes alış verişini kontrol etmektir” şeklinde konuştu.
Paris'teki Bichat-Beaujon-Louis Mourier Hastanesi'nden anestezi uzmanı Jean Mantz ise suni
komaların uzun bir süre, günler ya da haftalarca sürebileceğini belirti.
Öte yandan Professor Audibert, “Kafatası içindeki basınç normal bir seviyede stabil hale geldiğinde
sakinleştirici oranı da azaltılır ve hasta yeniden bilincine kavuşur. Ancak hastanın yeniden hayata
dönmemesi de beklenmedik bir durum değil” diye konuştu.