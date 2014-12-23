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Dünya
Deutsche Welle

Binlerce kişi Pegida'ya karşı

Kendilerini Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (Pegida) olarak tanımlayan hareketin gösterileri sürerken, birçok kentte binlerce kişi karşı gösteri düzenledi.

23 Aralık 2014 00:18


En büyük gösteriler Münih ve Dresden'de düzenlendi. Polisin verdiği bilgiye göre Münih'te 12 bin kişi Pegida (Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar) karşıtı gösteriye katıldı. Münih Operası önündeki gösteri kilise temsilcileri, sanatçılar ve yardım kuruluşlarının çağrısı ile düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, 'Bu gösteri Münih'in en güzel tarafını gösteriyor: Burada binlerce insan birlikte ırkçılık ve dışlamaya karşı birarada' dedi.

Pegida karşıtları, hareketin en güçlü olduğu Dresden kentinde de biraraya geldi. Ancak sayıları Pegida destekçilerinin çok altında kaldı. Dresden'de Pegida hareketinin geçen haftaki gösterisine 15 bin kişi katılmıştı. Bu akşamki gösteriye ise 17 bin 500 gösterici katıldı. Pegida karşıtlarının sayısı ise 4 bin 500 olarak açıklandı.

Bir başka gösteri düzenlenen kent ise Bonn'du. Polis Bonn'da Pegida'yı protesto için 2 bin 500 kişinin toplandığını duyurdu. Bonn Belediyesi, kiliseler, sendikalar ve sanatçıların çağrısıyla düzenlenen gösteride ırkçılık karşıtı sloganlar atıldı. Bonn'da Pegida hareketine destek verenlerin sayısı ise 200'de kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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