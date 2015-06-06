Binlerce G7 karşıtı Garmisch'te



ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Japonya devlet ve hükümet başkanlarından oluşan G7 grubunun Garmisch-Partenkirchen'deki zirvesi bugün öğle saatlerinde protesto ediliyor. Organizatörler gösteriye 10 bin kişilik katılımının beklendiğini açıkladı. Zirve karşıtları gösteride yoksullukla mücadele, iklim politikası gibi konularda alternatif politikalar sunacak.

Polisin verdiği bilgilere göre Garmisch-Partenkirchen istasyon meydanında sabah saatlerinde 2 bin kişilik bir grup toplandı. Polis ilçeye gelen aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının olduğu 500 kişilik bir grubun şiddet eğilimli olduğunu açıkladı. İlçede dükkanların büyük çoğunluğu gösteriler nedeniyle kepenklerini açmadı. Protestolar nedeniyle 26 bin nüfuslu ilçede 17 bin polis memuru görevi yapıyor.

Bavyera İdare Mahkemesi, zirvenin yapılacağı Elmau Şatosu yakınlarında 50 kişilik bir grubun akşam saatlerinde bir protesto gösterisi düzenlemesine izin verdi. Gösterinin hükümet ve devlet başkanlarının görüş mesafesi içerisinde yapılıp yapılamayacağı belirsizliğini koruyor. Mahkemenin kararına hem G7 karşıtı “Stop G7 Elmau” grubu hem de Bavyera eyaleti itiraz etti. İtirazlar üzerine mahkeme gösterinin saat 19:00'dan önce yapılamayacağını duyurdu.