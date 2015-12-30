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Dünya
Deutsche Welle

'Binlerce Ezidi IŞİD'in elinde'

Almanya'ya iltica eden Ezidi aktivist Nadya Murad Basee Taha Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Taha binlerce Ezidi'nin daha IŞİD'in elinde olduğunu söyledi.

30 Aralık 2015 17:31


21 yaşındaki Ezidi aktivist Nadya Murad Basee Taha, Atina'da yaptığı açıklamada IŞİD'in Irak ve Suriye'de binlerce Ezidi'yi esir aldığını öne sürdü.

Aktivist, "Şu anda Iraklı veya Suriyeli en az 3 bin 400 kişi esir tutuluyor" dedi. Kendisi de 3 ay IŞİD'in elinde esir tutulan ve bu dönemde IŞİD miltanlarının tecavüzüne uğrayan Taha, Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ile bir araya geldi. Taha, Atina'daki konuşmasında, "Sesimi AB'ye iletmeniz çağrısında bulunuyorum; çünkü binlerce kadın ve çocuk hala esir tutuluyor" dedi.

Genç Ezidi kadın, 2014 yılının ağustos ayında IŞİD militanları tarafından kaçırılmış, üç ay sonra kaçmayı başarmış ve Almanya'ya sığınmıştı. Nadya Murad Bassee Taha, aralık ayında BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, IŞİD terör örgütünün Ezidilere yönelik işkence ve insanlık dışı muamelelerini anlatmıştı.

IŞİD, 2014 yılında Suriye'nin ve Irak'ın geniş bölgelerini kontrolüne geçirmişti. Irak'ın kuzeyinde on binlerce Ezidi, IŞİD'in yaklaşması üzerine Sincar Dağı'na kaçmış, aç susuz hayatta kalma mücadelesi vermişti. Binlerce Ezidi erkek öldürülmüş, kadın ve çocuklar ise kaçırılmış ve köleleştirilmişti. Birleşmiş Milletler, Ezidi halkına yönelik kıyımların soykırım olarak sınıflandırılmasını ihtimal dâhilinde görüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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