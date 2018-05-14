T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl'de midibüs devrildi: 22 yaralı

Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA(Bingöl), (DHA)- BİNGÖL-Erzurum karayolunda bulunan Karlıova ilçesi yakınlarında bir midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı

14 Mayıs 2018 20:45

Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA(Bingöl), (DHA)- BİNGÖL-Erzurum karayolunda bulunan Karlıova ilçesi yakınlarında bir midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.
Bingöl\'den Erzurum istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 21 BJ 793 plakalı midibüs, Karlıova ilçesi Hacılar köyü mevkiinde bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Yoldan geçen araçların bildirmesi üzerine olay yerine, Bingöl merkez ve Karlıova\'dan çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 22 kişiyi Bingöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Trafiğe kapatılan yol ise yapılan çalışmaların ardından trafiğe yeniden açıldı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serkan BİNGÖL KARLIOVABingöl DHA BİNGÖLErzurumKarlıovaBingöl ErzurumBJHacılarYoldanBingölOlaySağlıkBingöl Devlet HastanesiTrafiğeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24