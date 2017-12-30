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Bingöl’de huzur ve güven uygulaması

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL’de yılbaşı öncesi 423 güvenlik görevlisinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı

30 Aralık 2017 03:04

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL’de yılbaşı öncesi 423 güvenlik görevlisinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı.
Kentte yılbaşı öncesi, 12 sabit noktada toplam 423 personelin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında şüpheli şahısların kimlik kontrolü yapıldı, durdurulan araçlar didik didik arandı. Şehirlararası yolcu otobüsleri denetlendi.
Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Vali Ali Mantı, Emniyet Müdürü Metin Akay ve Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim de kontrol noktalarında polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yusuf Coşkun ve İl Valisi Ali Mantı, Ekinyolu jandarma güvenlik noktasında durdurulan bir otobüsteki öğrencilere baklava ikram etti.

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