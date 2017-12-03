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Bingöl'de gri listede yer alan terörist öldürüldü 

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyü yakınlarında 4'ü ölü, 1'i sağ olmak üzere PKK'lı 5 erkek teröristin ele geçirildiği operasyana ilişkin açıklama yapıldı

03 Aralık 2017 16:31

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Bingöl\'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyü yakınlarında 4\'ü ölü, 1\'i sağ olmak üzere PKK\'lı 5 erkek teröristin ele geçirildiği operasyana ilişkin açıklama yapıldı.  Açıklamada, \"Bingöl Karlıova’da, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada biri arananlar gri listede (Soreş\' (K) Şahabettin Naşa -sözde Erzurum eyaleti doğu gücü tim komutanı) olan 4  terörist etkisiz hale getirilmiş, bir terörist sağ olarak, bir adet M-16 piyade tüfeği, 150 adet M-16 piyade tüfeği fişeği ve iki adet el bombası ile birlikte ele geçirilmiştir.\" denildi.

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