T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl'de eğitime kısmi tatil

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile bağlı belde ve köylerde okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildi

14 Ocak 2019 23:48

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile bağlı belde ve köylerde okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan duyuruda, şöyle denildi:
\"Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu ilimiz merkez ve merkeze bağlı belde ve köy okullarımızda eğitim gören okulöncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için olumsuz hava koşulları nedeniyle 15.01.2019 Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Lise ve diğer kurumlarımızda eğitime devam edilecektir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİNGÖL DHA BİNGÖLdeBingöl ValiliğiSalıLiseKamuda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24