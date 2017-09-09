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Bingöl'de çatışma: 2 asker yaralı

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'ün Adaklı İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı

09 Eylül 2017 00:23

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'ün Adaklı İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı.
Adaklı ilçesi Maltepe Vadisi\'nde dünden beri sürdürülen operasyon kapsamında, bugün saat 20.00 sıralarında arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK\'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 2 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçarken, yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Elazığ Fırat Üniversetisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. 
Bölgeye takviye kuvvetleri sevk edilirken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonların devam ettiği bildirildi.

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