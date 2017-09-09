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Bingöl'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)

ASKERLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU Bingöl'ün Adaklı İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu

09 Eylül 2017 01:42

ASKERLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU
Bingöl\'ün Adaklı İlçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Bingöl Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"08 Eylül 2017 günü saat:19.15 sırlarında Bingöl İli Adaklı ilçesi Devlik Tepe Bölgesinde icra edilen operasyon esnasında bir gurup PKK/KCK Terör Örgütü mensubu ile silahlı çatışma çıkmıştır. Çıkan çatışmada; (1) Astsubay ağır, (1) uzman erbaş ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı askerler helikopter ile çatışma bölgesinden tahliye edilerek Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Ağır yaralanan Astsubay yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur.\" 

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