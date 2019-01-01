Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL,(DHA) - BİNGÖL\'ün Yedisu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre merkez üssü Bingöl\'ün Yedisu ilçesinde bugün saat 05:09\'da Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.68 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenilirken, ilk belirlemelerde ölü, yaralı ve hasar tespitine rastlanmadı.

AFAD tarafından ilk yapılan duyuruda, depremin merkez üssü Adaklı ilçesi olarak açıklanmıştı, ancak daha sonra Yedisu ilçesi olarak revize edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de, depremin merkez üssünü Şenköy ve Yedisu ilçeleri olarak kaydederken, büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 5 kilometre olarak tespit etti.