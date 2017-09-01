Bingöl'de 1 PKK'lı öldürüldü

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün merkez Alıncık köyü kırsalında dün gece 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 1 korucunun yaralandığı çatışmadan sonra başlatılan operasyonda 1 PKK\'lı terörist öldürüldü.

Güvenlik güçlerinin Bingöl merkeze bağlı Alıncık Köyü kırsalında dün akşam saatlerinde terör örgütü PKK\'ya yönelik yürüttükleri operasyonda teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı. Devam eden operasyonda 1 PKK\'lı terörist öldürülürken bu teröriste ait 1 kalaşnikof silah ve 2 el bombası ele geçirildi.