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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

28 Temmuz 2021 15:41

Bingöl'de merkez üssü Kigi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Kiğı ilçesinde meydana gelen #eprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.

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