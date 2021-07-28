Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Bingöl'de merkez üssü Kigi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.</p>\n<p>AFAD’dan yapılan açıklamada, “Kiğı ilçesinde meydana gelen #eprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/07/1627476141545-61014-fba-4-e-3-fe-01330-d-36-b-43.png" alt width="660" height="371" /></p>\n</body>\n</html>