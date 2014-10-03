Bingazi'de askeri üsse saldırı



Libya'nın doğusunda yer alan Bingazi kentindeki askeri bir üssü hedef alan saldırının radikal İslamcı Devrimci Şura Konseyi tarafından düzenlendiği açıklandı. Saldırıda en az 31 askerin öldüğü, 107 kişinin de yaralandığı belirtildi. Askeri kaynaklar ise ölü sayısının 36 olduğunu söylüyor.

Devrimci Şura Konseyi adlı radikal grup saldırıyı perşembe günü Benina Havalimanı'ndaki askeri üste düzenledi. 'Libya Herald' adlı haber portalında yer alan bilgilere göre, militanlar üsse bomba yüklü iki araçla saldırdı.

Libya ordusuna bağlı birliklerin daha sonra militanlarla çatışmaya girdiği belirtildi. Çatışmaların gece boyunca sürdüğü kaydedildi.

Saldırı, Libya ordusunun ateşkes çağrısı yapmasının ardından meydana geldi. Ordu sözcüsü hac dönemi nedeniyle silahların susması çağrısında bulunmuştu. Son aylarda Libya'daki eylemlerini artıran radikal gruplar bazı bölgeleri ele geçirmeyi başarıyor.

Fecr-i Libya adlı adlı grup başkent Trablus'u kontrolüne alırken, liman kenti Bingazi'nin bir bölümünün de radikal Devrimci Şura Konseyi'nin eline geçtiği belirtiliyor. Ülkede rakip radikal gruplar arasında da çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.