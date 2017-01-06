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Dünya
Deutsche Welle

Bin Ladin’in oğlu terör listesinde

ABD hükümeti, terör örgütü El Kaide’nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlunu terör listesine ekledi.

06 Ocak 2017 13:17

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütü El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in oğlunun, terör listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Hamza Bin Ladin'in terör eylemlerine katıldığı belirtildi.

Hamza Bin Ladin, 2015 yılında yayınlanan bir sesli mesajda kendini resmi olarak El Kaide üyesi olarak nitelendirmişti, Bin Ladin, Washington, Paris ve Tel Aviv de dahil batılı ülkeler ve müttefiklerinin başkentlerine saldırı çağrısı yapmıştı.

Geçen yıl yayınlanan bir başka kayıtta ise terör örgütü üyesi Bin Ladin, ABD ve yurt dışındaki Amerikalılara saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Bin Ladin ile ticaret yasaklandı

Genç Bin Ladin'in terör listesine eklenmesiyle birlikte bazı yaptırımlar da getirildi. Amerikan firmaları ve vatandaşlarının Bin Ladin ile ticaret yapması yasaklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Hamza Bin Ladin 1989 yılında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dünyaya geldi. Başka kaynaklara göre ise doğum tarihi 1991.

Usame Bin Ladin, 2 Mayıs 2011 tarihinde Pakistan'ın Abbotabat kentinde ABD özel birliklerince öldürülmüştü.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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