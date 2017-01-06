T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Bin Ladin'in oğlu Hamza 'terör listesinde'

ABD, Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'i "küresel teröristler" listesine aldı. Hamza'nın El Kaide'nin başına geçebileceği düşünülüyordu.

06 Ocak 2017 08:48

El Kaide'nin öldürülen eski lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin ABD tarafından "küresel terörist" ilan edildi.

Yirmili yaşlarının sonunda olan Hamza, 2015'te El Kaide üyesi olmuştu.

Hamza'nın babasının yerine geçebileceği düşünülüyordu.

Hamza Bin Ladin, 2015'ten beri Batı ülkelerinin başkentlerine yönelik saldırı çağrıları yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu "Hamza Bin Ladin'in aktif olarak terörizmle ilişkilendiği" konusunda bilgilendirdiğini de açıkladı.

Hamza'ya yönelik ABD yaptırımları, herhangi bir ABD şirketi ile iş yapmasını veya ABD'de mülk almasını da yasaklıyor.

Usame Bin Ladin ve Khairiah Sabar'ın oğlu olan Hamza, annesi ve babasının 2011'de Pakistan'da ele geçirildiği sırada evde bulunmuyordu.

Usame Bin Ladin'in ölümünün ardından El Kaide'nin liderliğine Eymen El Zevahiri geçmişti.

Orta Doğu politikaları üzerine uzman olan Profesör Fawaz Gerges, Ağustos ayında Hamza Bin Ladin'i "El Kaide'nin yeni yüzü - karizmatik ve örgüt içinde popüler" diye tanımlamıştı:

"Babasının en sevdiği oğlu oydu - herkes babasının yerine onun geçebileceğini düşünüyordu."

El Kaide'nin 2015 yılında yayımladığı ses kaydında Hamza'nın Kabil, Bağdat ve Gazze'deki takipçilerini Washington, Londra, Paris ve Tel Aviv'de saldırılar düzenlemeye çağırdığı duyuluyordu.

Hamza'nın dahil edildiği "özel küresel teröristler" listesi, ABD yurttaşlarının güvenliği ile ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden kişilerin dahil edildiği bir liste.

Listede İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) ardılları ve IŞİD gibi farklı örgütlerden binlerce kişi bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Usame Bin LadinHamza Bin LadinHamza El KaideKaideUsame Bin LadinHamza Bin Ladin ABDHamzaEl KaideBin LadinBatıDışişleri BakanlığıABDKhairiah SabarPakistanEymen El ZevahiriDoğuProfesör Fawaz Gerges Ağustos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24