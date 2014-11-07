'Bin Ladin'i ben öldürdüm'



İstihbarat kaynaklarına göre El Kaide lideri Usame Bin Ladin, 2001 yılı sonunda Afganistan'dan ayrıldı. Bin Ladin, buradan geçtiği Pakistan'da sürekli ikâmet değiştirerek 2011 Mayıs ayına kadar saklanmayı başardı. ABD gizli servisi, terör örgütü liderinin kaldığı Abbottabad'da izine ulaştı.

Operasyonu, "Navy Seals" adıyla bilinen ABD Donanması'na ait özel harekât timleri gerçekleştirdi. Operasyon sırasında Bin Ladin'i kafasına kurşun sıkarak öldürdüğünü ileri süren Rob O'Neill isimli eski özel harekâtçı, "Washington Post" gazetesine açıklamalarda bulundu.

O'Neill şunları söyledi: "Terörist başının son anlarına tanık oldum. Onu yatak odasında vurduk. Ben ekibin ikinci sırasındaydım. İlk arkadaş onu ıskaladı. Ardından ben yatak odasına daldım. Ekipten iki arkadaş daha Bin Ladin'e ateş etti. Omuzlarından tuttuğu bir kadını kendine siper etmeye çalışıyordu."

Bin Ladin'in son anları

Odanın karanlık olmasına rağmen gece görüş cihazı sayesinde Bin Ladin'in kimliğini belirlediğini söyleyen O'Neill, şöyle devam etti: "Bazı arkadaşlar yatak odasındaki iki kadını etkisiz hale getirirken ben de ölümcül kurşunu sıktım. Kafası ikiye ayrıldı. Öldüğüne artık emindim. O anın sayısız kez tatbikatını yapmıştık. Artık bende adeta bir refleks haline gelmişti. Operasyondan sağ kurtulabileceğimi hiç zannetmiyordum."

"Esquire" dergisi geçen yıl isim vermeden Bin Ladin'i vuran askerin mali açıdan büyük sıkıntı çektiğini yazmıştı. 2012 yılının sonunda kendi isteğiyle ordudan ayrılan Rob O'Neill'in emeklilik imkânlarından faydalanamadığı bildirildi.