Bimeks'in zararı 3 ayda nasıl 50 katına çıktı?

2016 yılında teknoloji perakendeciliği sektörü zor bir yıl geçirdi. Bimeks'in 2016 yılı son çeyrek bilançosu da 144,8 milyon TL zarara işaret ediyor. Önceki 9 ayda 2,9 milyon TL olan şirketin zararı son 3 ayda yılın geri kalanına göre 50 kat artarak tüm yılın zararını 147,8 milyon TL'ye taşıdı. Şirketin bir önceki yılın aynı dönemindeki kârı 4,5 milyon TL olurken, 2015 bilançosu ise 9,4 milyon TL kârdaydı.

Bimeks’in 1300’e yakın işçisine, aralık ayında 3 aydır ücret ödeyemediği iddia edilmişti. Bimeks, "hiç ödeme yapılmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, kısmi ödemelere başlandığını" belirterek "Bu tatsız sürecin kısa süre içinde sonlanacağına inancımız tamdır" açıklamasını yapmıştı

Ciroda sert düşüş

BusinessHT'de yer alan habere göre, sonuçları değerlendiren Ziraat Yatırım analistleri satış gelirlerinde yaşanan yüzde 61'lik düşüşe dikkat çekti. Z.Y., "Dördüncü çeyrekte satış gelirleri yüzde 61 oranında gerileyen şirketin brüt zararı ise 71,6 milyon TL, operasyonel giderler ise yüzde 8,2 azalışla 47,1 milyon TL oldu" dedi.

Mağaza alanı küçüldü

Ak Yatırım da mağaza satış alanındaki daralmaya dikkat çekti. Bimeks'in 138 mağazadan 130 mağazaya düştüğüne dikkat çeken Ak Yatrım analistleri "2016 sonunda net satış alanı 105 bin metrekare ile 2015 sonundaki 119 metrekareye göre daraldı" dedi.

Diğer faaliyetlerdeki 11,6 milyon TL zarar da eklendiğinde, faaliyet performansı 2015'in son çeyreğindeki 21 milyon TL kârdan, 130,3 milyon TL zarara ulaşıyor.

19,7 Milyon TL finansman gideri

19,7 milyon TL finansman gideriyle beraber zarar 150 milyon TL'ye yaklaşıyor ancak 2,9 milyon TL vergi geliri düşüldüğünde net zarar 144,8 milyon TL oluyor.

363 milyon TL borçta

Ocak ayı başında bankalarla mutabakata giderek finansal borçlarını, 1 yılı ödemesiz 6 yıl vadeli olarak yapılandıran Bimeks'in 2016 sonunda 363 milyon TL borç pozisyonu bulunduğu görülüyor.

Net borç 2015'te ise 294 milyon TL'ydi.

Şirket yetkilileri ne diyor?

Bimeks İcra Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk, sektördeki kâr edememe probleminin temel nedeninin fiyat üzerinden rekabet stratejisi olduğunu belirtiyor. Selçuk, Reuters'a yaptığı değerlendirmede şöyle dedi:

"Sektörde doğru strateji, doğru pazarlama politikası yürütülmüyor. Herkes fiyat rekabetinin altına girip rakiplerden ciro kapmaya çalışıyor. Şu an fiyatı düşürüp pay kapayım, ileride kâr ederim beklentisiyle herkes zarar ediyor.

"Aslında pazar kârlılık olarak da, ciro olarak da dört oyuncuya ferah ferah yeter. Birbirimizin elinden müşteri kapar durumdan çıkmak lazım. Ancak rakipler başka birşey yaparken, siz iş modelinizi ne kadar değiştirebilirsiniz?"

"Sektörde yapılan yanlışlardan birinin de agresif mağazalaşma olduğunu belirten Selçuk, firmaların şu anda mağaza kapatarak ya da daha küçük metrekareli mağazalara yönelerek maliyetleri düşürme yoluna gittiğine işaret ediyor. Selçuk, "Şimdi herkes mağaza kapatıyor. Biz de son 1-1.5 senedir hem mağaza ebatlarını küçültüp hem mağaza adetlerini revize ediyoruz. Şu anda çok mağaza açmayı değil, efektif çalışan mağazalar yapmaya çalışıyoruz. Mağaza sayımızı düşürdük. Hedef, mağaza sayımızı 100 civarında optimize etmek. Daha kapatacağımız mağazalarımız olacak. Metrekare olarak da 70,000-80,000 metrekareye kadar düşmek istiyoruz" diye konuştu.

Teknoda da zarar etti

2016'da 70 mağaza kapatan Teknosa'nın 2016 bilançosunda da 160,6 milyon TL zarar açıklanmıştı. Mali sonuçlar ardından yaptığı açıklamada Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2017 yılının da zor geçecek gibi göründüğünü belirtirken bu yıl yapılacak hiçbir AVM'de yer almayacaklarını söylemişti.