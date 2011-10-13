-Bilişim Vadisi'nde firmalara teşvik ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Bilişim Vadisi'nde yer alacak firmalara verilecek teşvikleri açıkladı. Marriott Otel'de düzenlenen IBM Yazılım Zirvesi'ne katılan Bakan Ergün, Bakanlığın en önem verdiği çalışmaların başında başlangıçta Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerini baz alan bir Bilişim Ekosistemi oluşturmak olduğunu söyledi. Üniversitelerin ve sektörlerin yoğunluğu ile araştırma kapasitelerinin yoğunluğunu dikkate alarak, bu ekosistemi önümüzdeki süreçte kurmak ve bu ekosistem içinde birçok teknoloji firmasının özellikle bilişim, bilgi ve iletişim teknolojilerinde çalışan teknoloji firmalarının araştırma ve geliştirme yapmalarını ve teknoloji üretmelerini temin etmek istediklerini anlatan Ergün, Bilişim Vadisi olarak da ifade edilebilecek bu projenin hayata geçirildiğini bildirdi. Firmaların çok önemli avantajlar elde edeceklerini ifade eden Ergün, ''Bilişim Vadisi, bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Bir ihtisas teknoparkıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde çalışan firmaların, yazılım firmalarının yer alacağı, ekosistem içinde çalışacağı bir merkezdir'' diye konuştu. Ergün, Bilişim Vadisi'nde yer alacak firmalara yer tahsisi yapılacağını belirterek, ''Gerekirse buralardaki yer tahsisi çok ucuz kiralarla, hatta belki de düşüncemiz bedelsiz bir tahsis gerçekleştirme şeklinde olacaktır. Buradaki firmalar 2023 yılına kadar yaptıkları AR-GE ve teknoloji geliştirme çalışmaları nedeniyle gelir ve kurumlar vergisinden muaf firmalar olacaktır, 2023 yılına kadar gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti uygulanacaktır. Bu bölgede çalışan bütün personel için, AR-GE personeli ve bu AR-GE personelin yüzde 10'u kadar destek personeli için yüzde 100 gelir vergisi indirimi uygulanacaktır'' dedi.