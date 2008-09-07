Bilim Merkezi çocukları cezbedecek

Konya'da bilim merkezi

TÜBİTAK'tan bilime 100 milyon YTL

TÜBİTAK desteğiyle Konya'da kurulacak olan Türkiye'nin ilk Bilim Merkezinde, bilimsel gerçeklikler duyulara hitap eden düzeneklerle anlatılıp, bilimsel algılama yaşı 4'e indirilecek.Projenin yürütücüsü Bilim Merkezi Proje Sorumlusu İsmail Küçükbayrak, projeye TÜBİTAK'ın 12 milyon YTL destek verdiğini, gerek duyulursa 6 milyon YTL daha ek destek sağlayacağını söyledi.Küçükbayrak, Bilim Merkezi kurulmasıyla ilgili 6 büyük şehrin sunduğu projeler arasından Konya Büyükşehir Belediyesi projesinin TÜBİTAK tarafından oy birliğiyle birinci seçildiğini, merkezin, Türkiye'de bilime olan ilginin artmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.Merkezin her yaş grubunun istifadesine sunulacağını, ancak çocukların bilimsel bilgiyle tanıştırılması gibi önemli bir açığı kapatacak olması nedeniyle "büyük bir dönüşüm atağı" olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Küçükbayrak, "Türkiye'de maalesef belli yaşlara geldikten sonra algılayabildiğimiz bilimsel olguları, daha anaokulu yaşında deneyerek, tecrübe ederek öğretip, minik yavrularımıza bilimsel öz güven sağlayacağız" dedi.Konya'da hayata geçirilecek Bilim Merkezi projesinin, ilk olması nedeniyle aslında Türkiye'nin projesi olduğunu bildiren Küçükbayrak, şunları kaydetti:"Bilim Merkezi, Konya'daki okulların yerel müfredatına da girecek. Yapılacak ders planı dahilinde okullardan Bilim Merkezi'ne getirilecek öğrenciler, bilim dersini burada uygulamalı olarak işleyecek. Öğrenciler, bilimi ulaşılamaz, sadece başka ülkelerin elinde tuttuğu bir şey olarak değil, ulaşılabilir ve hükmedilebilir olarak görüp tanıyacak. Bilim Merkezi'nde mekanik ve elektronik düzenekler, basit ahşap oyuncaklar, hep bilimsel buluşları, bilimsel olguları anlatacak. Bilimsel algılama yaşını bu bilim merkezi sayesinde 4 yaşına çekmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle öncelikle hedef kitlemiz okul öncesi minikler olacak. Geleceğin bilim adamları miniklerimiz burada bilimselliği oyunla keşfedecek."Küçükbayrak, bu merkezi ziyaret edenlerin, örneğin elleriyle bir çarkı çevirerek elektrik üretebileceğini göreceğini belirterek, "Global bilim unsurlarının yanında yerel unsurlar da bulunacak. Örneğin Konya'yı etkisi altına alan küresel ısınma, çölleşme, kuraklık gibi kavramsal içerik ağırlıklı unsurlara da yer vereceğiz" diye konuştu.Ziyaretçilere 3 boyutlu sinemada DNA molekülleri içinde yolculuk yapma gibi görsel olanakların da sağlanacağını, içinde bilimsel ürünlerin satıldığı hediye dükkanları da olacak Bilim Merkezi'ni 3 yıl içinde hizmete açmayı hedeflediklerini bildiren Küçükbayrak, projenin her aşamasının TÜBİTAK Denetleme Kurulu ve projenin Bilim Kurulu tarafından denetleneceğini söyledi.Küçükbayrak, TÜBİTAK'ın Anadolu'ya açılması anlamına da gelen bu merkezden ilk yıllarda Konya'daki öğrencilerin faydalanacağını, ileride çevre illerdeki öğrencilerin de yararlandırılabileceğini ifade etti.