Bilim insanları uyardı: Koronavirüs'te mutasyon hızlanırsa geliştirilen aşı etkisiz hâle gelebilir

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Bilim insanları, yeni tip Koronavirüs’ün bazı türlerinde patojenlerin mutasyona uğrayabileceğini tespit etti. Araştırmalar, Covid-19'a karşı dünya genelinde çok sayıda aşı çalışması yapılırken tespit edilen mutasyonların muhtemel aşının geçerliliğini tehlikeye atma ihtimaline karşı uyardı.

62 ülkeden 5 bin 300 Koronavirüs genomu üzerinde yapılan araştırma, virüsün genel olarak aynı olduğunu gösterse de bazı örneklerde virüsün insan hücrelerini enfekte etmesini sağlayan “S proteinin” genetik mutasyona uğradığı tespit edildi.

London School of Hygiene and Tropical Medicine’den araştırmacılar, mutasyonların virüsü nasıl etkilediğinin henüz belli olmadığını, ülkeler arasında bağımsız mutasyonlar gerçekleştiği için virüsün kontrol edilmesinin zorlaştığını söyledi.

Gelişen enfeksiyon hastalıkları uzmanı Martin Hibberd, şu an için mutasyona uğrayan virüslerin sık olmadığını söyledi ancak endişe verici değişiklikler olmadan küresel bir takip mekanizması kurulması gerektiğini söyledi. Hibberd, “İnsanlar bu tipe karşı aşı hazırlıyor fakat virüsün mutasyonu beklenenden fazla olursa bu aşılar tedavide yeterli olmayabilir” dedi.

Hibberd, “Şu an tespit edilen mutasyonlar aşı için bir şeyi değiştirmese de bundan sonra olabilecekler etkili olabilir. Bu erken bir uyarı.” dedi.