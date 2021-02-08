Bilim insanları uyardı: Koronavirüs mutasyonları karşısında aşılama programları yeniden düzenlenmeli

Aşı üzerine çalışan bilim insanları, Koronavirüs'ün çıkan yeni varyantları nedeniyle varolan planlarla sürü bağışıklığına ulaşmanın 'mümkün olmayabileceğini' söyledi. Bilim insanları, aşılama programlarında yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, dünya genelinde Koronavirüs aşısı gelişmeleri salgınla olumlu bir atmosfer oluştursa da Britanya, Güney Afrika ve Brezilya'da ilk kez tespit edilen çeşitli varyantlar pandemiyle mücadelede soru işaretleri yarattı.

Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısının Güney Afrika'da tespit edilen varyant karşısında yeterli derecede etkili olamayacağı tespit edildi. Güney Afrika'daki varyantla ilgili test edilen tüm aşılar hastalığı ağır geçirmeye karşı korusa da orta ve hafif derecelerle ilgili soru işaretleri oluştu.

Güney Afrika'daki aşı çalışmalarını yürüten Witwatersrand Üniversitesi'nde aşı bilimi profesörü olarak çalışan Shabir Madhi, toplu aşılama programlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Bilim insanları, etki oranı düşse de aşıların virüsle mücadelede sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifleteceğini belirtti. Risk grubunda olan insanların ağır hastalığa yakalanmaması için aşı programlarının bu yönde ilerlemesi gerektiği belirtildi.