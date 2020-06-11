Bilim insanları uyardı: Covid-19 sürecinde işe dönüş iki aşamada gerçekleşmeli

NTV'nin haberine göre; bilim insanları herkesin aynı ayna işe dönmesinin büyük bir risk taşıdığını ve ikinci virüs dalgasını ortaya çıkabileceğini söyledi.

Araştırma ekibi, Covid-19 ile ciddi şekilde hastalanma olasılığı daha düşük olan gençlerin karantinadan daha önce çıkıp hemen işe geri dönmelerini önerdi. Buna göre, hastalığa karşı daha savunmasız durumda olan yaşça büyükler ve kronik hastalar ise 4 ay sonra işe başlamalı.