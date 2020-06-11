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Yaşam

Bilim insanları uyardı: Covid-19 sürecinde işe dönüş iki aşamada gerçekleşmeli

"Herkesin aynı anda işe dönmesi hastanelerde ani doluluğa neden olabilir"

11 Haziran 2020 18:57

Bilim insanları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı binlerce ölümü azaltmak ve ekonomiyi korumak için en iyi stratejinin işe iki aşamalı dönüş olduğunu açıkladı. Oxford Üniversitesi, Covid-19 döneminde normalleşme aşamasına geçişle önce gençlerin ofise dönmesini, riskli yaş grubunda olanlar ve kronik hastaların ise 4 ay boyunca daha evden çalışmaya devam etmesini önerdi. Araştırmacılar, herkesin aynı anda işe dönmesinin büyük bir risk taşıdığını ve hastanelerde ani doluluğa neden olabileceğini bildirdi.

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