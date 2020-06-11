Bilim insanları uyardı: Covid-19 sürecinde işe dönüş iki aşamada gerçekleşmeli
"Herkesin aynı anda işe dönmesi hastanelerde ani doluluğa neden olabilir"
11 Haziran 2020 18:57
Bilim insanları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı binlerce ölümü azaltmak ve ekonomiyi korumak için en iyi stratejinin işe iki aşamalı dönüş olduğunu açıkladı. Oxford Üniversitesi, Covid-19 döneminde normalleşme aşamasına geçişle önce gençlerin ofise dönmesini, riskli yaş grubunda olanlar ve kronik hastaların ise 4 ay boyunca daha evden çalışmaya devam etmesini önerdi. Araştırmacılar, herkesin aynı anda işe dönmesinin büyük bir risk taşıdığını ve hastanelerde ani doluluğa neden olabileceğini bildirdi.
Oxford Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemi döneminde normalleşme adımları kapsamında nüfusun yarısının geri kalanından dört ay sonra işe dönmesi gerektiğini açıkladı.
NTV'nin haberine göre; bilim insanları herkesin aynı ayna işe dönmesinin büyük bir risk taşıdığını ve ikinci virüs dalgasını ortaya çıkabileceğini söyledi.
Araştırma ekibi, Covid-19 ile ciddi şekilde hastalanma olasılığı daha düşük olan gençlerin karantinadan daha önce çıkıp hemen işe geri dönmelerini önerdi. Buna göre, hastalığa karşı daha savunmasız durumda olan yaşça büyükler ve kronik hastalar ise 4 ay sonra işe başlamalı.
Oxford liderliğindeki ekip, İngiltere'deki durumunu, kademeli normale dönüş ile 'açma-kapama' adı verilen iki stratejiye uygulayarak karşılaştırdı. 'Açma-kapama' stratejisi, herkesin serbest bırakılmasını içeriyor, ancak enfeksiyonlar çok yükseldiğinde plan geri tepiyor.