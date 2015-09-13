Biletli yolcu yerine sığınmacı bindi



Alman Demiryolları (DB) Sözcüsü “Yolculardan biletlerini erteletmeleri rica edildi” dedi. Sözcü iptal edilen seferin 11.21'de Münih'ten kalkan ve 17.37'de Berlin'e varması beklenen ICE 1508 sayılı sefer olduğunu söyledi. Berlin'e 17:30'a karşı yaklaşık 600 mülteci götürmesi beklenen trenin bu olup olmadığını ise DB sözcüsü teyit etmedi. Durumdan etkilenen yolculara biletleriyle istedikleri tüm trenlere binme izni verildi.

Demiryolları sözcüsü şimdiye kadar bu tür bir gerekçeyle iptal edilen tek trenin bu olduğunu söyledi. Alman Demiryolları, bir süredir sığınmacılar için Münih'ten tüm yönlere ek seferler koyuyor. Geçen cuma gününe kadar 30'dan fazla özel sefer konduğu belirtiliyor.

Münih'e sadece cumartesi sabahtan pazar öğleden sonraya kadar 16 binden fazla sığınmacı ulaştı. Münih'te barınma kapasitesi aşıldığı için cumartesiyi pazara bağlayan gece yaklaşık bin kişiye barınma imkanı sağlayan yeni bir çadır kent kuruldu. Bu kentle birlikte kentte 6 binden fazla insana geçici konaklama imkanı sağlanmış oldu. Münih'e son iki haftada Macaristan ve Avusturya üzerinden ulaşan mültecilerin sayısının 63 bini geçtiği kaydediliyor.