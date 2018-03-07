Bilecik'te Afrin yürüyüşü

Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'te, Ak Parti Gençlik Kolları ile bazı sivil toplum kuruluşları tarafından Suriye\'nin Afrin kentindeki \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı\'nda akşam saatlerinde toplanan kalabalık \'Diriliş ruhu ile Afrin için yürüyoruz. Sizin dediğiniz vatan dağda başlayıp çöplükte biter. Bizim bildiğimiz vatan yürekte başlayıp şahadet ile biter\' yazılı pankart açtı. Kalabalık çeşitli sloganlar atarak Şeyh Edebali Türbesi\'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda kalabalık adına konuşan Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Şeker şunları söyledi:

\"Türk ordusu, 20 Ocak 2018 de Zeytin Dalı Harekatı\'nı başlatmış ve bugün 46\'ncı gününde olan harekat kapsamında Afrin bölgesinde operasyon tüm hızı ile devam etmektedir. Mehmetçik, Afrin\'de barışın ve huzurun temsilcisi olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı, hukuki dayanağını Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan meşru savunma hakkı kavramından almaktadır. Ülkemiz, artık yapılması zorunlu hale gelen ve tamamen terör unsurlarını hedef alan Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin\'de yaşayan sivil halka gerçekten de zeytin dalı uzatmış, umut ışığı olmuştur. Afrin\'de tarih yazıyoruz. Allah bu onurlu mücadelemizde cephede savaşan, canını feda etmeye hazır Mehmetçiğimize güç kuvvet versin. Ne mutlu ki dirilişin şehri, Ertuğrul Gazi\'nin otağı ile Şeyh Edebali\'nin diyarında bugün bir aradayız.\"

Yapılan konuşmaların ardından Şeyh Edebali Türbesi\'nin karşısına zeytin fidanı diken kalabalık daha sonra dağıldı.

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