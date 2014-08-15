Bildiğin gibi değil



Anahtar dolusu bir kutu, uzun otel koridorları, oturma alanları, resepsiyon ve karşılama lobisiyle tam bir otel görünümünde...

Ne var ki, Hamburg'un üniversite semtindeki Otel Hamburg projesinin lobisi sonradan yapıldı. Burası, Otel Hamburg sanat projesinin merkezi. Buranın ana prensibi şöyle; Hamburg'da yabancı bir evde kim tatil yapmak istiyorsa, kendi ev anahtarını teslim etmek zorunda.

Projeye öncülük yapanlardan, sanatçı Jan Holtmann: "Seyahat etmek için pahalı bir tatil ayarlamak zorunda değilim, kendi kentimde de seyahat edebilirim. Ve Otel Hamburg'a seyahat etmenin bir ücreti yok. Ancak tabii bu noktada, Otel Hamburg'da güzel zaman geçirmek ücretsiz değil, karşılığında misafirlere kendi evinizi sunuyorsunuz."

Bir gece yabancı bir evde konaklamak

Proje çok geniş bir kitleyi kapsamıyor olsa da Hamburg'un birçok semtinde evlerini paylaşmak isteyenler bulunuyor. Örneğin, Neustadt semtinde. Burada, Michel Kilisesi gibi görülmeye değer çok şey var. Hamburg'un eski ticaret odası çalışanları için yapılan tarihi Kramer evleri de yine burada. Zıtlıklarla dolu bir semt...

Lana Bragina burada oturuyor. 32 yaşındaki grafiker, bu imkânı kullanıp, karşılığında kendi evini vermek zorunda da olsa, bir gece yabancı bir evde konaklamak istedi. Aklındaki misafiri şöyle anlatıyor: "Aslında benim gibi biri olmalı. Benimle aynı yaşlarda bir kız. Sanırım, bu en güzeli olurdu."

Lana, kedisi yüzünden biraz huzursuz. Yine de yabancı bir misafire rağmen evde bırakacak. Gitmeden önlem amaçlı bir kaç tavsiye bırakıyor; Pencerelerin yarım açılması gerektiği gibi...

Otel Hamburg'a kayıt yaptırmak ücretsiz. Buradaki tek para birimi güven. Bir sigorta da bulunmuyor. Sadece temel bir takım şeyler anlatılıyor.

Güvenlik için kişisel bilgiler alındıktan sonra kısa süreli tatil de başlamış oluyor...

Otel Hamburg'da da müşterilere evlere kadar eşlik eden hizmetliler bulunuyor. Lana Braginas'ın kalacağı otel arabayla 10 dakikalık bir mesafede. Eimsbüttel semtindeki bu koruma alanına dâhil edilmiş binada kalacak. Bu kadar daire içinde doğru olanı bulmak hayli güç.

Ancak evin manzarası için değer. Ayrıca yabancı bir evin sahibine dair ipuçları bulunabilecek bir keşif yolculuğu da oldukça heyecanlı.

Lana Bragina: "Buradaki her şey bir hikâye anlatıyor. Belli bir kişiye odaklanıyorlar. Bu kişiyi tanımıyorsunuz ama oldukça ilginç buluyorum. Ancak bu, deneyin, oyunun bir parçası olduğu için tanımadığınız halde burada olabiliyorsunuz."

Oyunun bir parçası

Aynısının kendi evinde yapılması da oyunun bir parçası. Zira Lana Braginas'ın evine de yabancı bir misafir girdi. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Marietheres Jesse.

Onun için de yabancı bir evde keşif turları, deneyin bir parçası.

Marietheres Jesse: "Kitaplığa bir göz atmak bana da yabancı değil ama köşe bucak casusluk yapmaya insan cesaret edemiyor. Kim olduğunu bulabilmek çok güzel. Bunu çok iyi buluyorum."

Yeniden Eimsbüttel'de Lana Bragina'nın yanındayız. Burada tesadüfen arkadaşlarıyla karşılaşıyor. Her ne kadar semte çok yabancı olmasa da ev sayesinde yeni yerler keşfediyor.

"Burada hiç bulunmamıştım. Hamburg'u farklı bir açıdan görmek, çok güzel. Böyle bir binadaki daireye karşılık değiş tokuş yapmak isterdim. Belki bir dahaki sefere."

Lana Bragina sanki gerçek bir tatildeymişçesine kendi kentindeki tatiline dair tüm izlenim ve deneyimlerini topluyor. Otel Hamburg sayesinde kentini farklı bir açıdan tanıdı. Ve şimdiden Hamburg'u keşfe devam etmeye hazır...