Bild: 'İslam Devleti'ne Avrupa'dan katılım artıyor'



Alman Bild gazetesine göre Ortadoğu'daki terör gruplarıne Avrupa'dan katılım giderek artıyor. Bild, Avrupa genelinden 4 bin genç Müslüman'ın Suriye ve Irak'a 'cihad savaşçısı' olmak için gittiğini yazdı. Bunlardan 400'ünün Almanya'dan olduğunun altı çizildi. Gazete 4 bin kişiden 2 bin 600'ünün İslam Devleti terör örgütüne, geri kalanların ise Cebhat An-Nusra, Irak'taki El Kaide ya da islamcı daha küçük milislere katıldığını belirtti.

'İslam Devleti en güçlü terör örgütü'

Bild güvenlik konusunda uzman yetkililere dayandırarak verdiği haberinde, dünya genelinde terör örgütleri arasında personel, askerî teçhizat ve mali kaynak açısından en güçlü örgütün İslam Devleti olduğunu kaydetti. Gazete örgütün silah altında, eğitimli 20 bin savaşçısının buluduğunu vurguladı.

Bild'e göre güvenlik makamları, Almanya'nın silah göndereceği Kuzey Irak'taki Kürt birliklerinin İslam Devleti teröristlerini durduracağına şüpheyle yaklaşıyor. Gazete Alman hükümetine ait gizli belgelerde, 'örgütün askerî yöntemlerle kısa ve orta vadede etkisiz hale getirilmesinin beklenmediği' bilgisinin yeraldığını iddia etti.