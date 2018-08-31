Bihter Dumanoğlu, Çanakkale Belediyespor'da

Mehmet ANDAÇ / ÇANAKKALE, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, geçen yıl Galatasaray\'da forma giyen 23 yaşındaki libero Bihter Dumanoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Çanakkale Belediyespor yöneticisi Levent Çetin, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Yeni transferin takıma büyük katkı sağlayacağını belirten Çetin, \"Bugün takımımızı 2018-2019 sezonuna hazırlamak için yeni bir transfere imza atıyoruz. Yeni arkadaşımız Galatasaray altyapısında yetişmiş, Galatasaray ve Beşiktaş\'ta forma giymiş önemli bir isim. Kendisini Çanakkale\'de ve takımımızda görmekten dolayı mutluyuz. Ligde takımımızı daha iyi yerlere getirmek için kendisinin ciddi katkı vereceğini umut ediyoruz. Çanakkale\'ye hoş geldin diyoruz” dedi.

Çanakkale Belediyespor ile sözleşme imzalayan Bihter Dumanoğlu ise, yeni sezonda hedeflerinin başarılı sonuçlar almak olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, Bihter Dumanoğlu, kendisine Çanakkale Belediyespor\'lu yapan 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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