Bierhoff: Özil'den vazgeçebilirdik

Alman Futbol Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp fotoğraf çektirmeleri nedeniyle yaşanan krizle ilgili yeni bir yorumda bulundu. Bierhoff, "Dünya Kupası'nda Mesut Özil'i kadroya almaktan vazgeçme şıkkını da düşünebilirdik” dedi.

Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin siyasi amaçlı olmadığını belirten Gündoğan'ın aksine bu buluşma hakkında konuşmayı reddeden Özil, Alman Milli Takımı'nın Rusya'daki Dünya Kupası'nda grup sonuncusu olarak elenmesinin ardından kamuoyunda "günah keçisi" ilan edilerek sert dille eleştirilmişti.

Bierhoff, Die Welt gazetesine verdiği özel mülakatta, Özil'in sessiz kalmasına izin vererek hata yaptıklarını söyledi. Şimdiye kadar "hiçbir futbolcu üzerinde baskı kurmadıklarını ve kimseyi herhangi herhangi bir şeye zorlamadıklarını, aksine hep ikna yoluna gittiklerini" söyleyen Bierhoff, "Maalesef Mesut'u ikna edemedik. Bu durumda ondan vazgeçip geçilemeyeceğini düşünebilirdik” diye ekledi.

"Daha kararlı davranabilirdim"

Gündoğan ve Özil'in Erdoğan ile fotoğraf çektirmelerinin Alman Milli Takımı kadrosundaki diğer oyuncuları rahatsız ettiğini sanmadığını belirten Bierhoff, "Ancak tartışmalar bitmedi. Geriye baktığımda bu konuya daha kararlı bir şekilde çözüm getirmeye çalışabilirdim diye düşünüyorum” dedi.

Bierhoff Alman Milli Takımı'nda köklü değişiklik yapmak zorunda olduklarını ve Rusya'da "takım ruhu" gösterememelerinin kendisini çok üzdüğünü sözlerine ekledi. Bierhoff, milli futbolcularla taraftarlar arasındaki yabancılaşmanın gözünden kaçmadığını da belirtti.

DW,SID,AFP/AG,CÖ

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