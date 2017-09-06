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Bıçaklayıp polise teslim oldu

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Havza İlçesi'nde arkadaşına ait iş yerinde oturan Ahmet Taytakoğlu, iş yerine gelen 27 yaşındaki İbrahim B

06 Eylül 2017 16:30

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Havza İlçesi\'nde arkadaşına ait iş yerinde oturan Ahmet Taytakoğlu, iş yerine gelen 27 yaşındaki İbrahim B. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
İddiaya göre Havza İlçesi Hasan Aktar Caddesi üzerinde bir iş yerinde arkadaşının yanına uğrayan Ahmet Taytakoğlu, koltukta oturup sohbet ederken, arkasından gelen İbrahim B. tarafından boynundan ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Taytakoğlu Havza Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Şüphelinin daha önceden Taytakoğlu\'nun amcasına ait aracı da yaktığı için aralarında bir husumet olduğu belirtildi. Şüpheli, olayda kullandığı bıçakla Havza İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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