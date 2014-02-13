'Bi küçük Eylül meselesi’ne görkemli gala

Senaristliğini ve yönetmenliğini Kerem Deren’in üstlendiği, başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek’in paylaştığı “bi küçük Eylül meselesi” filminin galasına televizyon, sinema ve iş dünyasının ünlü isimleri yoğun katılım gösterdi.

Sanat, medya ve iş dünyasından ünlü isimler Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği sinema filmi bi küçük Eylül meselesi’nin galasına akın etti. Galaya; Bergüzar Korel, Kenan İmirzalıoğlu, Tuba Büyüküstün, Barış Falay-Esra Ronabar, Erdil Yaşaroğlu-Begüm Kütük, Sarp Akkaya, Aslı Enver, Melisa Sözen, Rıza Kocaoğlu, Emre Karayel, Hazar Ergüçlü, Yıldız Çağrı Atiksoy, Berna Laçin, Mete Horozoğlu, Aras Bulut İynemli, Nihat Altınkaya, Yurdaer Okur, Melis Birkan, Metin Akdülger, Deniz Türkali, Meral Çetinkaya, Mine Tugay, Ekin Türkmen, Özgür Çevik, Erhan Yazıcıoğlu, Selin Ortaçlı, Toygar Işıklı, Gökşen Ateş, Özge Özberk, Kenan Ece, Hande Soral, Cansel Elçin, Nermin Bezmen-Tolga Savacı, Leyla Lydia Tuğutlu, Duygu Yetiş, Ulaş Tuna Astepe gibi pek çok ünlü isim katıldı. Konuklar galanın kokteylinde Nil Karaibrahimgil’in film için özel olarak bestelediği şarkısı Kanatlarım Var Ruhumda’yı da ilk defa dinleme fırsatı buldular.

Filmin oyuncuları Farah Zeynep Abdullah, Engin Akyürek, Onur Tuna, Ceren Moray, Ebru Aykaç ve çocuk oyuncu Serra Keskin, konukların ardından kırmızı halıda yönetmen Kerem Deren ile poz verdiler.

1 yıla yakın süren çalışmalar sonucunda hayata geçen, çekimleri İstanbul ve çoğunlukla Bozcaada’da gerçekleştirilen bi küçük Eylül meselesi filmi 14 Şubat’ta tüm sinemalarda vizyona girecek.

Erdil Yaşaroğlu’nun çizimleriyle renklenen, Toygar Işıklı’nın müziklerine imza attığı, Gökhan Tiryaki’nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği “Bi Küçük Eylül Meselesi”; İstanbul’un en popüler semtlerinden birinde yetişmiş Eylül (Farah Zeynep Abdullah) ile Bozcaada’nın huzurlu ve sakin ortamında kendi halinde yaşayan Tekin’in (Engin Akyürek) tesadüflerle başlayan sıra dışı birlikteliklerini konu alıyor.