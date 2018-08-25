Beyoğlu'nda trans kadın öldürüldü

İstanbul Beyoğlu’nda trans kadın Esra Ateş, bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazı kesilen Esra, yaşadığı apartmanın girişinde hayatını kaybetti.

Kaos GL’nin aktardığına göre, İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan trans kadın Esra Ateş, oturduğu apartmanın giriş kapısında saldırıya uğradı. Bıçaklı bir kişi Esra’yı gasp etmeye çalıştı, boğazını keserek öldürdü. Saldırgan, Esra’nın telefonu ve üzerindeki parayı da gasp etti.

Sabah saat 08.00 sıralarındaki saldırının ardından Esra’nın yaşadığı apartmanın önüne sağlık ve polis ekipleri geldi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri cinayetle ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.