T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beyoğlu'nda Kudüs protestosu

 İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda toplanan Antikapitalistler, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti

12 Aralık 2017 01:44

 İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU\'nda toplanan Antikapitalistler, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.
Taksim Tünel Meydanı\'nda toplanan Antikapitalistler üyesi bir grup, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti. Ellerinde pankartlar bulunan grup üyeleri, \"Filistin halkı yalnız değilsin\"  \"Trump elini Filistin\'den çek \" şeklinde sloganlar attılar.
Grup adına basın açıklaması yapan Nuran Yüce, \"ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmesi; ırkçıların, sağcı liderlerin, dünya barışı için birer tehdit olduklarını ortaya koydu. 50 yıldır Doğu Kudüs\'ü işgal altında tutan İsrail ordusunun işgali dünyanın en büyük askeri gücü tarafından onaylandı. 25 yıldır süren diplomatik çözüm müzakereleri bir günde çöpe atıldı\" dedi.
Grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TİFTİKÇİİSTANBULDHABEYOĞLUAntikapitalistler ABD Başkanı Trump KudüsTaksim Tünel MeydanıAntikapitalistlerABD Başkanı Trump KudüsEllerindeFilistinGrupNuran YüceBaşkanı Trump KudüsDoğu KudüsFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24