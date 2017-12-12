Beyoğlu'nda Kudüs protestosu

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU\'nda toplanan Antikapitalistler, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.

Taksim Tünel Meydanı\'nda toplanan Antikapitalistler üyesi bir grup, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti. Ellerinde pankartlar bulunan grup üyeleri, \"Filistin halkı yalnız değilsin\" \"Trump elini Filistin\'den çek \" şeklinde sloganlar attılar.

Grup adına basın açıklaması yapan Nuran Yüce, \"ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmesi; ırkçıların, sağcı liderlerin, dünya barışı için birer tehdit olduklarını ortaya koydu. 50 yıldır Doğu Kudüs\'ü işgal altında tutan İsrail ordusunun işgali dünyanın en büyük askeri gücü tarafından onaylandı. 25 yıldır süren diplomatik çözüm müzakereleri bir günde çöpe atıldı\" dedi.

Grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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