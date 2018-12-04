BEYOĞLU'NDA 3 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI 

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda 3 katlı bir binanın üçüncü katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Sokakların darlığına ve araçların düzensiz park edilmesi nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşıp müdahale etmekte zorlandı. Mahalleliyi sokağa döken yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu, Yenişehir Mahallesi, Güllüce Sokağı\'nda saat 01.00 sıralarında 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Binanın alevlere teslim olduğunu gören mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve araçların düzensiz park edilmesi nedeniyle yangına ulaşmakta ve müdahale etmekte zorluk çekti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken yanında bulunan 2 binada kısmi hasar gördü. Yangında bir kediyi kurtardığını söyleyen vatandaşı ise mahalleli alkışladı. Yangınla ilgili incelemer sürüyor.

Görüntü dökümü:

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AMATÖR KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

-Alev alev yanan binadan görüntü

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Ağlayarak yangını seyreden ev sahipleri

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler