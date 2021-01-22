Beyoğlu'ndaki Encore Kitabevi kapanıyor

Zizek, Badiou ve benzer çizgideki politik kitaplarıyla dikkat çeken Encore Yayınları, Beyoğlu'nda bulunan kitabevinin kapanacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan yayınevi, "Encore Kitabevi kapanıyor. Ocak son..." dedi.

Encore Yayınları 2003 yılında, Lacancı psikanalizin felsefe, din, sanat, ideoloji ve politikada eleştirel yorumlar için özgün bir araç olduğu öncülüyle yayınlarına başladı.

Kitaplarıyla "okurun sadece yeni bir şey öğrenmiş olmasını değil, şimdiye kadar bildiğinin öteki, yani rahatsız edici tarafından bir şeylerin farkına varmasını sağlamayı" amaçlayan yayınevi amiral gemisini oluşturan Slovenyalı filozof Slavoj Zizek’in psikanalitik/politik kitaplarının yanı sıra Sol’un sorunlarını yeni bir bakışla tartışan Fransız filozof Alain Badiou’nun çalışmalarını yayımlıyor.

Zizek, Badiou ve benzer çizgideki politik yayınlar dışında sinema, müzik ve edebiyat kitapları da yayımlayan Encore Yayınları, Beyoğlu'nda bulunan kitabevinin kapanacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan yayınevi, "Encore Kitabevi kapanıyor. Ocak son..." dedi.

Encore Yayınları, 2009’da Boğaziçi Üniversitesi’nde, 2012’de Mimar Sinan Üniversitesi’nde düzenlediği Zizek konferanslarıyla alanda önemli bir çalışmaya imza atmıştı.